Четверо иностранцев заблудились в горах Алматы

CA-NEWS (KZ) - Утром 11 сентября группа иностранных туристов отправилась в поход в район Талгарского перевала, намереваясь спуститься через перевал Турист, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Группу из трех граждан Польши вел гид — гражданин Украины, не имеющий опыта походов по горам Тянь-Шаня. В районе поляны Альпийская роза их настигла непогода, пошел сильный снег, тропу занесло. Туристы приняли решение вернуться обратно.

Оказавшись в районе малого Талгарского перевала, также не удалось осуществить подъем вверх по склону из-за снега, который превратил почву в скользкую грязь, устоять на которой было невозможно.

Иностранцы развернулись на прежний маршрут, по которому дошли до поста селезащиты. Никого там не обнаружив решили обратиться к спасателям.

В 14.00 на пульт оперативного дежурного РОСО КЧС МВД поступило сообщение, что иностранцам необходима помощь в спуске с перевала. Пока оперативная группа спасателей была в пути, потерявшихся проконсультировали по телефону, разъяснили их примерное местоположение. Объяснили, что в данной ситуации, учитывая местный рельеф и погодные условия, туристам стоит продвигаться в сторону Бутаковского перевала. Иностранцев проинформировали, что несмотря на небольшое количество выпавшего снега, появляется вероятность схода лавин, нужно двигаться осторожно.

Тем временем, оперативная группа спасателей уже шла навстречу иностранцам. Дежурным диспетчером находящимся на связи с пострадавшими, осуществлялась координация спасателей, поэтому встреча состоялась довольно точно. В медицинской помощи никто не нуждался. Спасатели благополучно сопроводили туристов до города.