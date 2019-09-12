Кыргызстан и Узбекистан обменялись территориями - СМИ

CA-NEWS (UZ) - На сопредельной с Араванским районом Ошской области КР территории Узбекистана военнослужащие пограничных войск СГБ Узбекистана с 10 сентября начали проведение инженерных работ узбекско-кыргызского участка госграницы. Об этом сообщил Tutmush.



Как сообщала Государственная пограничная служба Кыргызстана, проводилась очистка дороги вдоль линии госграницы. Это описанный участок государственной границы. Вооруженная военная техника на данном участке госграницы отсутствует. Инженерные работы проводятся с помощью строительной техники – «КамАЗов», «УАЗов» и экскаваторов.

Между тем, сельчане 10 сентября собрались на участке границы. По ту стороны границы находились военнослужащие и военная техника соседнего государства. Жители посчитали, что работы по установке ограждений на границе проводятся незаконно, так как процедуры делимитации и демаркации якобы еще не завершены.

Аким района Курбанбек Айтибаев сообщил, что вопросы границ решаются на межгосударственном уровне. Узбекская сторона начала устанавливать ограждение по периметру Каркидонского водохранилища. По данным участкам делимитация уже проведена, остается лишь провести демаркацию.

По данным пресс-секретаря полномочного представительства правительства в Ошской области КР Нуркыз Кадырбек кызы, 407 гектаров земли по периметру Каркидонского водохранилища, ранее принадлежащие Кыргызстану, были переданы Узбекистану. Взамен Кыргызстан получил столько же гектаров земли на сопредельной территории — районе села Гулбаар Араванского района.

Первый заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области КР Байыш Юсупов является членом межгосударственной комиссии по демаркации и делимитации границы. Он озвучил, что Узбекистан и Кыргызстан обменялись равными по площади территориями.

Село Гулбаар входит в состав Керме-Тооского айыл окмоту КР. Земля, которую Кыргызстан получит от Узбекистана, находится вдоль дороги Ош-Араван. Ранее на этом участке было установлено ограждение из колючей проволоки. После проведения работ по демаркации, как сообщил аким Айтибаев, ограждение подвинули в глубь территории Узбекистана.

На сегодняшний день после проведенных переговоров узбекская сторона приостановила проведение инженерных работ.