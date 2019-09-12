Вспышка АЧС сократила поголовье свиней в Китае на 30%

CA-NEWS (CA) - Правительство Китая сообщает, что поголовье свиней в стране сократилось более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом из-за вспышки африканской чумы свиней, передает NHK.



В Китае насчитывается более 400 миллионов свиней или около половины всего мирового поголовья. Но с августа прошлого года в стране распространяется чрезвычайно заразная африканская чума свиней.

Заместитель министра сельского хозяйства и сельских районов сказал на пресс-конференции в среду, что в июле число свиней на китайских фермах сократилось на 32,2 процента по сравнению с прошлым годом.