Вспышка АЧС сократила поголовье свиней в Китае на 30%
- Азия и мир, общество
- 14:38, 12 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Правительство Китая сообщает, что поголовье свиней в стране сократилось более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом из-за вспышки африканской чумы свиней, передает NHK.
В Китае насчитывается более 400 миллионов свиней или около половины всего мирового поголовья. Но с августа прошлого года в стране распространяется чрезвычайно заразная африканская чума свиней.
Заместитель министра сельского хозяйства и сельских районов сказал на пресс-конференции в среду, что в июле число свиней на китайских фермах сократилось на 32,2 процента по сравнению с прошлым годом.