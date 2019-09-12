На обсуждение правительства Монголии представлен проект полностью изменяющий структуру маршрутов общественного транспорта

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии 11 сентября провело очередное заседание правительства, сообщает Montsame.

На заседании были приняты решения по следующим вопросам:

-Кабинет министров утвердил Монгольско-Кыргызское межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и издал постановление правительства. Заключение этого соглашения открывает для Монголии возможность обмениваться информацией о международном терроризме и принимать многосторонние действия, такие как обнаружение, предотвращение и пресечение планируемых террористических нападений.

-Первый съезд научных работников пройдет в Улаанбаатаре с 26 по 27 сентября. В связи с этим министру финансов поручено обеспечить необходимое финансирование для проведения съезда из резервного фонда правительства.

-Кабинет министров утвердил постановление о праздновании 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Корея. В рамках празднования юбилея стороны запланировали организовать 30 мероприятий в течение года.

-Чтобы сделать услуги общественного транспорта более доступными и оперативными Администрация мэрии Улаанбаатара разработала и представила на заседании правительства инфраструктурный проект. В своем проекте мэрия предлагает полностью изменить и обновить структуру маршрутов общественного транспорта, внедрить электромагнитную транспортную систему, построить канатные пассажирские дороги в малонаселенных районах и специальные рейсовые автобусы, модернизировать систему оплаты проезда на общественном транспорте.