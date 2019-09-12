В Узбекистане после после сообщений об «увольнении» муфтия уволили главного редактора

CA-NEWS (UZ) - Главный редактор Azon.uz был уволен после того, как издание опубликовало дезинформацию об отставке главы Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмонхона Алимова.

«10 сентября 2019 года в "Azon New Media" было созвано экстренное совещание, и главный редактор Azon.uz был уволен за халатность при подготовке сообщения», - говорится в официальном заявлении издания.

Напомним, 10 сентября некоторые местные новостные сайты сообщили, что Усмонхон Алимов был освобожден от должности главы Управления мусульман Узбекистана. Позднее духовное управление опровергло эту информацию.

Муфтий Усмонхон Алимов работает в должности председателя управления мусульман Узбекистана с 2006 года. В 2018 году он был включен в список 500 самых влиятельных мусульман The Muslim 500.