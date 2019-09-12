В Ташкенте работников бывшего авиационного завода заставляют таскать кирпичи на стройке

CA-NEWS (UZ) - Работников Ташкентского механического завода (бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова) в «добровольно-принудительном» порядке привлекли к работам по строительству нового международного аэропорта и надземного метро в городе Ташкенте.

Работники завода сообщили, что ежедневно под угрозой увольнения их привлекают к работам, не имеющим отношения к их профессиональным обязанностям, передает centralasian.org.

Вот что рассказал 11 сентября слесарь второго разряда Ташкентского механического завода:

– С 27 августа всех работников завода, начиная с рядовых до инженеров, в том числе и женщин, словно рабов погнали помогать в строительстве нового аэропорта на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» и надземного метро. Все мы работаем в достаточно тяжелых условиях, на высоте выполняем кладку из камней для наземного метро, не следуя правилам техники безопасности, – сказал работник завода.

Собеседники говорят, что в строительстве нового аэропорта и надземного метро в Ташкенте задействованы более сорока работников завода.

​Напомним, что строительство аэропорта для бизнес-авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» в Кибрайском районе Ташкентской области началось в 2018 году. Планируется, что аэропорт «Ташкент-Восточный» запустят к 2021 году.

Строительство надземного метро, протяженность которого составит 52,1 км, началось в том же году. Оба проекта осуществляются акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги»).

Бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова в 2015 году было переименовано в Ташкентский механический завод, который был передан в подчинение АО «Узбекистон темир йуллари».

Один из помощников директора Ташкентского механического завода заявил, что работники завода были привлечены к строительным работам «на добровольной основе».

– Всем предприятиям в составе АО «Узбекистон темир йуллари», в том числе и нашему заводу, было поручено привлечь своих работников к строительству нового аэропорта и надземного метро. Мы всего лишь выполняем данное указание. Однако никто не принуждал их заниматься этими работами, мы отправляем на стройку исключительно добровольцев, – сказал представитель Ташкентского механического завода.

Сами работники Ташкентского механического завода говорят, что не получают дополнительную оплату, выполняя тяжелые работы на стройобъектах.

​По их словам, ранее руководство завода заставило их выполнять тяжелые работы на Хаваской железнодорожной станции и угольной шахте «Ангрен».

– В свое время мы строили самолеты, а сейчас превратились в бесплатных чернорабочих. Такое происходит с нами с тех пор, как наш завод перешел в состав АО «Узбекистон темир йуллари». Работа в выходные дни тоже не оплачивается, – сказал один из работников Ташкентского механического завода.

В последние годы в Узбекистане принуждение бюджетников к неоплачиваемому труду приобрело массовый характер. Несмотря на то, что 10 мая 2018 года Кабинет Министров Узбекистана принял ​постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан», продолжают поступать сообщения по фактам привлечения работников госучреждений к принудительному труду.