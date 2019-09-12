В Хатлоне ребенок провалился в яму, выкопанную сотрудниками ЖКХ

CA-NEWS (TJ) - Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана вытащили ребенка из двухметровой ямы.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, инцидент произошел накануне в Хатлонской области, на юге республики.

11 сентября на пульт оперативного дежурного Управления КЧС по Хатлонской области поступил звонок о том, что по причине невнимательности родителей маленький ребенок провалился в двухметровую яму.

По тревоге на место был направлен спасательный отряд быстрого реагирования Управления КЧС по Хатлонской области. Прибыв на место, спасатели выяснили, что ребенок играл во дворе дома и провалился в яму, которую сотрудники жилищно-коммунальных служб выкопали для установки электрического столба.

Спасатели вытащили девочку – 2018 года рождения в течении 3-х минут и оказали ей доврачебную помощь. После ребенок был передан родителям, от госпитализации они отказались.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан еще раз убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра.