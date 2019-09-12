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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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77% изнасилований детей в Казахстане совершают их родственники и близкие, – МВД
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 589 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает informburo.kz.

Уменьшилось количество действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет на 11,3 % (ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера), случаев развращения малолетних стало меньше на 5,5 %.

При этом увеличилось количество изнасилований несовершеннолетних (ст.122 УК РК "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

"Актуальной проблемой сегодняшнего дня является совершение преступлений против несовершеннолетних, особенно против их половой неприкосновенности. В этом году наблюдается незначительный рост совершения преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, на 1,1 %. В 77 % случаях преступления совершены людьми из близкого окружения потерпевших. Это отцы, отчимы, сожители матери, родственники, соседи и знакомые", – сказал Марат Кожаев.

Кожаев отметил, что в Казахстане есть сложности в расследовании подобных преступлений и их бывает сложно доказать. Поскольку, как правило, свидетели по таким делам отсутствуют, а в основу обвинений ложатся показания несовершеннолетних.

Для профилактики данных преступлений проводится работа по выявлению и постановке лиц, склонных к преступлениям сексуального характера. Сегодня на учёте у органов внутренних дел по категории "педофил" состоит 1350 человек, по категории "насильник" – 2831 человек. В исправительных учреждениях содержатся 1575 осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", – сказал Кожаев.

По словам Марата Кожаева, всем лицам, отбывшим наказание по таким статьям, назначается административный надзор от 6 месяцев до 3 лет с возможностью ежегодного продления. За оставление ими постоянного места жительства без разрешения органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность.

Марат Кожаев сообщил, что принимаются меры по выявлению в сети интернет противоправных ресурсов, в том числе посягающих на нравственное развитие и психику детей. Посредством подложных аккаунтов от имени несовершеннолетних проводится выявление незаконного контента и предпосылок для совершения преступлений в отношении детей.

Представитель МВД также сообщил о росте количества попыток суицидов среди подростков.

"За 8 месяцев этого года по оконченным суицидам наблюдается снижение. При этом рост попыток суицида составил 5,1 %. Наиболее часто встречающимися причинами суицидов среди подростков являются конфликты с родственниками и родителями, а также отсутствие понимания в семье и чувства одиночества", – подытожил Кожаев.

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