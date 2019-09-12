РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Китая и Гонконга
Продолжение: Граждане еще 20 стран получили возможность въезда в Узбекистан без визПредыстория: Узбекистан ввёл безвизовый режим для граждан Германии

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий установление безвизового режима въезда в для граждан Китая, включая административный район Гонконг.

Согласно указу, с 1 января 2020 года установлен безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком не более 7 дней в установленном порядке через международные аэропорты страны для граждан Китая и Гонконга.

Напомним, ранее, в августе текущего года сообщалось, что Узбекистан безвизовый режим еще для 20 стран, граждане которых с 1 января 2020 года 30 дней могут находиться в стране. А с 1 февраля 2019 года был введён безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран мира, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Люксембург, Венгрия, Бруней-Даруссалам, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Монголия, Новая Зеландия, Португалия, Болгария, Республика Кипр, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Чили, Румыния, Словакия, Великобритания и другие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане с нового года документы можно будет заверять у нотариуса онлайн
  • 29-летний житель Шахритуса задержан за покушение на убийство жены
  • Токаев призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане туристические центры, соответствующие китайским стандартам 5А
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×