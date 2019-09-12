Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Китая и Гонконга

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий установление безвизового режима въезда в для граждан Китая, включая административный район Гонконг.



Согласно указу, с 1 января 2020 года установлен безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком не более 7 дней в установленном порядке через международные аэропорты страны для граждан Китая и Гонконга.

Напомним, ранее, в августе текущего года сообщалось, что Узбекистан безвизовый режим еще для 20 стран, граждане которых с 1 января 2020 года 30 дней могут находиться в стране. А с 1 февраля 2019 года был введён безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран мира, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Люксембург, Венгрия, Бруней-Даруссалам, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Монголия, Новая Зеландия, Португалия, Болгария, Республика Кипр, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Чили, Румыния, Словакия, Великобритания и другие.