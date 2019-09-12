ТВ Узбекистана покажет фильм об операции по возвращению граждан из Сирии

CA-NEWS (UZ) - В пятницу в 20:00 по местному времени на телеканале «Узбекистан24»будет показан фильм «Мехр» ("Добро") о первой в истории Узбекистана специальной гуманитарной операции. Об этом сообщает издание "Даракчи".



Напомним, что 30 мая спецрейсом "Узбекистон хаво йуллари" из зоны вооруженного конфликта в Сирии были вывезены 156 граждан Узбекистана, среди которых были женщины и дети.

В фильме впервые на телевидении покажут оперативные кадры, сделанные из лагеря «Ал-Хол», интервью с руководителем спецгруппы, организовавшей возвращение. Зрители узнают о том, какова будет дальнейшая судьба этих граждан.