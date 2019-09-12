Таджикистан расторгнул договор с китайской компанией, которая должна была запустить азотно-туковый завод

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в одностороннем порядке расторгнул договор с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа», которая должна была запустить предприятие «Азот» (бывший Вахшский азотно-туковый завод) в Леваканде Хатлонской области. Об этом вышло соответствующее постановление правительства Таджикистана за номером 434.

Власти утверждают, что китайская компания не выполнила условия подписанного договора и не запустила производство в установленный срок. Китайская сторона не делала официального заявления, но ранее Пекин назвал критические замечания в адрес «Хэнань» «обтекаемыми, без конкретных доказательств».

Идимат Абдуллоев, глава предприятия «Азот», которое является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Центральной Азии, сказал 11 сентября в беседе с Радио Озоди, что согласно договора китайцы должны были запустить предприятие в два этапа. «Дважды на предприятие приезжал премьер-министр и интересовался причиной задержки. Выяснилось, что компания не смогла перевести деньги из Китая. Это одна из причин расторжения договора», - говорит он.

В ноябре 2016 года состоялась торжественная церемония старта второй фазы реконструкции и модернизации предприятия, которое было преобразовано в таджикско-китайское СП «Нурихои Осиё» (Минералы Азии) на основе двухсторонней договоренности с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа». Согласно договора, запуск первой очереди модернизированного предприятия производственной мощностью 120 тыс тонн аммиака и 200 тыс тонн карбамида должен был состояться спустя 1,5 года, однако договоренности не были выполнены.

В течение последующих трех лет предполагался запуск второй очереди предприятия производственной мощностью 300 тыс тонн аммиака и 500 тыс тонн карбамида.

Согласно договора, подписанного между правительством Таджикистана и китайской компанией «Хэнань Чжун- Я Холдинговая Группа» в ноябре 2016, чистая прибыль от производства минеральных удобрений в течение 6 лет должна была распределиться так: 70% китайской и 30% - таджикской стороне.

Китайская компания намеревалась перевести предприятие на уголь ввиду отсутствия узбекского природного газа в 2016 году. На сегодняшний день такой необходимости нет, потому что с потеплением таджикско-узбекских отношений стал возможен и импорт узбекского «голубого» топлива.

В настоящее время Таджикистан получает газ из Узбекистана, однако завод не может получить «голубое» топливо из-за износа газопровода от Явана до Леваканда.

По словам Идимата Абдуллоева, вопрос реконструкции изношенного газопровода пока не решен, но, по имеющейся у него информации, данный вопрос находится на рассмотрении правительства.

Предприятие «ТаджикАзот» простаивает уже 11 лет, и Таджикистан, который является сельскохозяйственной страной, вынужден закупать зарубежные минеральные удобрения по высокой цене. По подсчетам специалистов, Таджикистан ежегодно закупает аммиак и карбамид из России и Узбекистана на 70 млн долларов.

Вахшский азотно-туковый завод был построен в 1967 году и обеспечивал весь регион минеральными удобрениями. Налаженная деятельность предприятия приостановилась в годы гражданской войны.

В 2001 году украинский олигарх Дмитрий Фирташ приобрел ряд химических заводов в СНГ, включая АО «ТаджикАзот».

На его базе было создано СП, где за Фирташем числился пакет в 75% акций, 20% оставалось у правительства Таджикистана и 5% - было оформлено на сына экс-министра промышленности РТ, впоследствии осужденного Зайда Саидова.

В 2014 году таджикские власти национализировали это предприятие. Компания Фирташа Group of DF по истечению 12 лет с момента сделки была обвинена в невыполнении норм приватизации объекта, частичной продажи имущества без согласования с таджикским правительством и, как следствие, неуплате около 2 млн. долларов налогов.

В 2016 году на базе «Азота» было создано таджикско-китайское СП, однако, как отмечалось выше, китайская сторона не выполнила свои обязательства по договору. Сегодня Таджикистан ищет очередного инвестора, готового вложить в предприятие 350 млн долларов.