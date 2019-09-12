Правительство Кыргызстана рассказало об обмене землями с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - Члены рабочей группы Правительственной делегация Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы выехали в Араванский район Ошской области КР. Об этом сообщил Отдел информационного обеспечения правительства Кыргызстана.

Директор Государственного агентства по земельным ресурсам при правительстве КР Каныбек Ботобаев, и.о. специального представителя Правительства по приграничным вопросам Чынгыз Мамат уулу, заместитель директора Государственной картографо-геодезической службы Абдималик Мурзаев совместно с органами местной власти провели информационно-разъяснительные работы с жителями Тоо-Моюнского айыльного аймака.

Ранее сообщалось, что на сопредельной с Араванским районом Ошской области КР территории Узбекистана военнослужащие пограничных войск СГБ Узбекистана с 10 сентября начали проведение инженерных работ узбекско-кыргызского участка госграницы

Справка:

Общая площадь участка Керкидонского водохранилища составляет 1041 гектар.

Постановлениями Совета Министров Киргизской ССР от 29 мая 1962 года, от 14 сентября 1964 года, от 14 сентября 1970 года под объекты Керкидонского водохранилища от хозяйств Араванского района Ошской области был отведен 1041 гектар земель. Узбекистан в свою очередь должен был возместить кыргызской стороне 1041 гектар земли, отведенных под зону затопления Керкидонского водохранилища.

Так, в 1972 году Узбекистаном было компенсировано 628 га земель Араванскому району Ошской области из земель Кувинского района Ферганской области.

В результате сложных продолжительных переговоров по делимитации и демаркации госграницы в 2017 году были достигнуты договоренности, согласно которым Узбекистан докомпенсировал кыргызской стороне оставшиеся 413 га земель: на участках Полигон Араванского района (304,3 га), Кайрак Баткенского района (74 га) и на участке Дерес Аксыйского района (35 га земли).

Участки «Керкидонское водохранилище» и «Полигон» были описаны и включены в Договор между Кыргызстаном и Республикой Узбекистан «О кыргызско-узбекской государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан» от 5 сентября 2017 года.

В правительстве КР отметили, что участок «Полигон» на территории Араванского района был описан совместными кыргызско-узбекскими протоколами от 2001 года и 2002 года. Причиной переописания данного участка в 2017 году стала докомпенсация узбекской стороной земель, отведенных под затопление Керкидонским водохранилищем. Кроме того, данное решение позволило отодвинуть на определенное расстояние государственную границу от автодороги республиканского значения Ош-Араван.