Это не дело, что судимся с дружественным Туркменистаном, - президент Беларуси

CA-NEWS (TM) - Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за нормализацию отношений с Туркменистаном. Об этом он заявил 12 сентября, назначая нового посла в этой стране Вячеслава Бескостого, передает БЕЛТА.

"С Туркменистаном у нас всегда были блестящие, хорошие отношения. И те проблемы, которые сегодня существуют (а они существуют и будут существовать всегда, с любыми государствами), - надо встретиться с должностными лицами, которые занимались там строительством, прежде всего Гарлыкского комбината, надо выходить из этой ситуации достойно. Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки", - сказал белорусский лидер.

"И потом, что хорошего в том, что сегодня этот комбинат простаивает. Давно уже можно было добывать калийную соль, продавать и получить огромные доходы. Полтора миллиарда в год они запросто могут иметь дохода. Рынок рядом. Поэтому надо с Мясниковичем переговорить - он занимается этой проблемой вплотную, переговорить с теми, кто строил его (Гарлыкский горно-обогатительный комбинат), уточнить еще раз, какие проблемы и как мы их будем решать. Это основной вопрос, который устанавливает нормальные отношения. Думаю, этим надо заняться", - заявил Александр Лукашенко.

Было отмечено, что в любом случае никто из других потенциальных партнеров не предложит Туркменистану таких условий, как белорусская сторона. "Думаю, просто надо возобновить этот разговор, не накатывая друг на друга. Если уж не получится, тогда будем идти соответствующим путем", - добавил Лукашенко.

Он поинтересовался, насколько Вячеслав Бескостый знает Туркменистан и имеющуюся проблематику. Министр иностранных дел Владимир Макей в связи с этим пояснил, что дипломат курировал это направление на посту замначальника управления стран СНГ в МИД. До этого он продолжительное время работал в Нигерии, где также положительно себя зарекомендовал. "В самое трудное время практически начинал и создавал там основу для нашего сотрудничества, - рассказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Надеемся, что он с дипломатическим опытом сможет в Туркменистане выстроить работу в нужном для нас направлении".