В Туркменистане стартовал хлопкоуборочный сезон

CA-NEWS (TM) - 11 сентября в Туркменистане официально начался сбор хлопка в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах. В Дашогузском велаяте собирать урожай начнут 18 сентября, сообщило госинформагентство ТДХ.

В стране должны заготовить 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка: в том числе в Ахалском велаяте – 207 тысяч тонн, Балканском велаяте – 5 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 230 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 295 тысяч тонн, в Марыйском велаяте – 313 тысяч тонн.

В рамках торжеств по случаю начала сбора урожая прошли выставки сельхозтехники, агротоваров и текстильной промышленности, с концертами выступили артисты, музыканты и певцы.

Неофициально хлопок начали собирать на несколько недель раньше. Как сообщала ХТ, хлопкоробам страны дан приказ помочь Ахалскому велаяту собрать урожай первым. Было заявлено, что в конце августа каждая сельская семья из других регионов страны за свой счет на один месяц отправит туда одного совершеннолетнего. 8 сентября на сбор хлопка в Ахал также были направлены около полутора тысяч солдат срочной службы.