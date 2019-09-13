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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вступит в Тюркский совет

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан принял решение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет), сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство "Анадолу".

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных стран постепенно расширяется, и очередной ежегодный саммит организации пройдет 16 октября.

«Узбекистан принял решение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных стран. Официальное обращение узбекской стороны поступило в секретариат Тюркского совета», - сказал Чавушоглу.

По словам министра, документы для вступления уже переданы Ташкенту. Процедура официального вступления завершится в скором времени.

«Также Ашхабад выразил готовность вступить в совет в качестве страны-наблюдателя. Мы два раза получили положительный сигнал от Туркменистана», - сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев вместе со своим помощником намерен отправиться в Ашхабад.

Вскоре Совет сотрудничества тюркоязычных государств станет важным региональным игроком, сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита в Иссык-Куле Венгрия стала страной-наблюдателем в совете. 19 сентября в Будапеште состоится церемония открытия европейского офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств с участием глав МИД стран-участниц совета, сказал Чавушоглу.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

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