Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем компании «Alibaba Group» Джеком Ма

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем компании «Alibaba Group» Джеком Ма, сообщает Акорда.

В ходе беседы с известным китайским бизнесменом состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой экономики, перспективам развития предпринимательства и электронной коммерции.

Глава государства поздравил Джека Ма с 70-летием Китайской Народной Республики и 20-летием основания компании «Alibaba Group», отметив, что в стратегическом партнерстве двух стран важную роль приобретают контакты в сфере современных технологий.

- Я высоко ценю ваше желание оказать поддержку Казахстану. У нас есть стратегическая договоренность о том, что сотрудничество между Китаем и Казахстаном в сфере цифровой экономики будет развиваться, и мы заинтересованы в вашем участии, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Джек Ма отметил, что несколько раз был в Казахстане, и на него большое впечатление произвели культура и жители страны. Он подтвердил готовность делиться своим опытом с казахстанцами.

Председатель совета директоров компании «Alibaba Group» Чжан Юн рассказал Главе государства об истории и деятельности глобального лидера интернет-торговли, а также о традициях компании, планах на будущее и новых трендах электронной коммерции.