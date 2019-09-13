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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел встречу с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Чжэцзян

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Чжэцзян Чэ Цзюнем, сообщает Акорда.

Токаев поблагодарил руководство провинции Чжэцзян за теплый прием и отметил динамичное развитие Китайской Народной Республики.

Президент Казахстана подчеркнул, что отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства, новый импульс которому придадут договоренности, достигнутые в ходе данного государственного визита.

⁃ Стратегическое партнерство, которое, по сути, является вечным, подразумевает большой спектр областей взаимного сотрудничества. Мы продолжаем дело, начатое нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и китайскими руководителями. Мы будем сотрудничать в области экономики, политики, включая вопросы региональной безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере, - сказал глава государства.

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Касым-Жомарт Токаев назвал впечатляющими достижения Китая в цифровой экономике и отметил, что намеренно выбрал пунктом визита провинцию Чжэцзян для знакомства с передовым опытом.

- Ханчжоу известен как колыбель китайской культуры. Сегодня этот город стал мировым центром высоких технологий, здесь работают крупнейшие компании. Именно в этом городе в свое время работал руководитель Китая Си Цзиньпин, который вынашивал и реализовывал здесь свои успешные идеи, - заметил Президент Казахстана.

Чэ Цзюнь сообщил о готовности провинции к наращиванию экономических и культурных контактов с Казахстаном.

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