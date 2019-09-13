В Монголии проходят тренинги монголо-американских учений «Gobi Wolf-2019»

CA-NEWS (MNG) - Главное управление по чрезвычайным случаям (ГУЧС) Монголии, Посольство Соединенных Штатов в Монголии и Тихоокеанское командование Соединенных Штатов Америки работают над организацией международных учений «Gobi Wolf 2019», которые проходят с 9 по 21 сентября в аймаке Дорноговь Монголии.

Gobi Wolf 19 - это десятидневное мероприятие, направленное на отработку действий во время стихийных бедствий и отработку межведомственной координации между монгольскими и американскими сухопутными войсками.

Учения организованы в аймаке Дорноговь рамках темы «Организация регионального управления и взаимодействия» и пройдут в два этапа, включая теоритическое обучение и практику.

ГУЧС проводит учения с поддержкой вооруженных сил Монголии.

В рамках учений монгольские спасатели обменяются опытом с Национальной гвардией Аляски.

Сценарий и последующие действия направлены на отработку плана действий в случае стихийных бедствий, включая план готовности к землетрясениям на национальном и местном уровнях, а также координацию сотрудничества между гражданскими и военными и усиление приема международной гуманитарной помощи.