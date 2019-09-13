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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана и Малайзии провели политконсультации

CA-NEWS (UZ) -  12 сентября в Ташкенте состоялся четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Малайзии.

Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и заместитель Генерального секретаря по двусторонним отношениям МИД Малайзии Дато Амран Мухаммед Зин, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе консультаций проведен обстоятельный обзор двусторонних отношений с акцентом на перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Общий объем товарооборота между двумя странами в 2018 году превысил $78 млн., что почти на 20% больше аналогичного показателя предыдущего года, отметили в МИДе.

На переговорах также было заявлено о необходимости дальнейшего наращивания двустороннего инвестиционного сотрудничества и туристических обменов, особенно в сфере зиёрат-туризма, обсуждены практические аспекты реализации соответствующих совместных проектов на взаимовыгодной основе.

Особое внимание было уделено перспективам активизации культурно-гуманитарного взаимодействия, в том числе в области образования, информационно-коммуникационных технологий и спорта.

На консультациях также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, по региональной и международной проблематике.

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