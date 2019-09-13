Евросоюз призвал Туркменистан искоренить проблему насильственных исчезновений граждан

CA-NEWS (TM) - Евросоюз призвал Туркменистан искоренить практику насильственных исчезновений. Позиция Европейского Союза прозвучала 5 сентября 2019 года на пленарном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены судьбой людей, подвергшихся принудительному исчезновение в туркменских тюрьмах. Достоверные сообщения, составленные международной кампанией «Покажите их живыми!», задокументировали более 120 случаев, когда люди содержатся в полной изоляции в туркменских тюрьмах. За последние шесть лет более 27 человек умерли в заключении", говорится в заявлении ЕС .

Списки без вести пропавших включают известных оппозиционеров и бывших высокопоставленных чиновников, арестованных как по политическим мотивам, так и по обвинению в коррупции.

В своем заявлении ЕС повторяет свой решительный призыв к Туркменистану немедленно и эффективно признать это бедствие, принять меры по невыясненным случаям и искоренить проблему насильственных исчезновений.

"Мы очень внимательно следим за положением исчезнувших лиц, чьи тюремные сроки истекли или должны закончиться в 2019-2020 гг. Хотя информация о некоторых отдельных случаях была предоставлена, судьба многих других исчезнувших в туркменских тюрьмах остается неизвестной", говорится в заявлении.

В нынешнем заявлении ЕС отмечается, что насильственные исчезновения часто используются в качестве стратегии распространения террора в обществе.

Власти Туркменистана проблему насильственных исчезновений публично не признают.