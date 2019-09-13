РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Евросоюз призвал Туркменистан искоренить проблему насильственных исчезновений граждан

CA-NEWS (TM) -  Евросоюз призвал Туркменистан искоренить практику насильственных исчезновений. Позиция Европейского Союза прозвучала 5 сентября 2019 года на пленарном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены судьбой людей, подвергшихся принудительному исчезновение в туркменских тюрьмах. Достоверные сообщения, составленные международной кампанией «Покажите их живыми!», задокументировали более 120 случаев, когда люди содержатся в полной изоляции в туркменских тюрьмах. За последние шесть лет более 27 человек умерли в заключении", говорится в заявлении ЕС .

Списки без вести пропавших включают известных оппозиционеров и бывших высокопоставленных чиновников, арестованных как по политическим мотивам, так и по обвинению в коррупции.

В своем заявлении ЕС повторяет свой решительный призыв к Туркменистану немедленно и эффективно признать это бедствие, принять меры по невыясненным случаям и искоренить проблему насильственных исчезновений.

"Мы очень внимательно следим за положением исчезнувших лиц, чьи тюремные сроки истекли или должны закончиться в 2019-2020 гг. Хотя информация о некоторых отдельных случаях была предоставлена, судьба многих других исчезнувших в туркменских тюрьмах остается неизвестной", говорится в заявлении.

В нынешнем заявлении ЕС отмечается, что насильственные исчезновения часто используются в качестве стратегии распространения террора в обществе.

Власти Туркменистана проблему насильственных исчезновений публично не признают.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Самарканде пройдет фестиваль ремесел и промыслов "Silk Road Bazaar"
  • АБР выделил $250 млн предприятию «Казводхоз» для улучшения ирригационных сетей в четырех областях Казахстана
  • Около 50% промышленной продукции Таджикистана приходится на Согдийскую область
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×