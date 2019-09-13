«Что ты тут построил?». Президент Таджикистана выразил недовольство свату за низкое качество построенных домов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время открытия новых объектов в городе Куляб, выразил обеспокоенность низким качеством некоторых объектов, сообщает Ахбор.

11 сентября Эмомали Рахмон во время открытия 13-этажного жилого здания по улице Сангака Сафарова особенно раскритиковал его застройщика Бега Сабура (сват Эмомали Рахмона - ред.), главу Службы связи при правительстве РТ.

"Что ты тут построил? Ведь при первом же дожде или ветере его снесет!” – заявил президент, обращаясь к своему свату Бегу Сабуру.

В официальном сообщении имя самого Бега Сабура не упоминается, только сообщается, что 13-этажное жилое здание построила компания "Комил-2010”. Она записана на имя Сиёвуша Зухурова, сына Бега Сабура.

Источник в администрации города Куляба в беседе с "Ахбор” на условиях анонимности подтвердил, что президент особенно был недоволен зданием, построенным Бегом Сабуром: "Эмомали Рахмон во время посещения Куляба открыл 16 объектов, но было видно, что он не очень доволен качеством выполненных работ на большинстве этих объектов. Многие застройщики делали свою работу наспех, лишь бы успеть к прибытию президента.

По словам собесебника "Ахбор”, здания, построенные Бегом Сабуром, не отвечают никаким требованиям. К прибытию президента, стены здание поспешно покрасили и было видно, что были закрашены еще не оштукатуренные кирпичные стены. Эти моменты увидел и сам президент и поэтому обрушился с критикой на застройщиков.

Эмомали Рахмон поручил мэру Куляба Бахрому Иноятзода и другим ответственным лицам серьезнее браться за борьбу с застройщиками, которые пытаются сдать недостроенные объекты или строят здания с таким низким качеством.

После критических замечаний Э.Рахмона, пресс-служба президента воздержалась от публикации снимков здания, ограничившись лишь фотографиями, как президент разрезает ленту и раздает подарки 190 круглым сиротам, говорится в статье Ахбор.