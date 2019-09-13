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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Калининграде задержан мужчина, который сжёг в биотуалете мигранта из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Установлен подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 24-летний местный житель», — рассказали в ведомстве.

По словам задержанного, он убил гражданина Узбекистана, потому что ему не понравилось его поведение. Преступник нанес мужчине несколько ударов черенком от лопаты, а утром, вернувшись на место происшествия, обнаружил его мертвым.

«С целью скрыть следы совершенного преступления, он переместил тело погибшего в кабину биотуалета, расположенного рядом, и поджег, после чего с места преступления скрылся», — пояснили в пресс-службе.

Ранее тело погибшего нашли в биотуалете на улице Павлика Морозова в Калининграде. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») — по данным следствия, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти мужчины.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

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