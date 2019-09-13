Centerra Gold намерена подать иск на правительство Монголии за аннулирование геологоразведочных и эксплуатационных лицензий

CA-NEWS (MNG) - 10 сентября кассационный суд по административным делам столицы Монголии принял решение об аннулировании геологоразведочных и эксплуатационных лицензий у канадской компании, «Сентерраголд Монголия» (Centerra Gold Inc).

Centerragold Монголия в свою очередь сделала заявление по данному решению.

Как говорится в заявлении компании, 11 сентября кабинет министров Монголии принял решение зарегистрировать гору Ноён, которая находится в сомоне Манда, Сэлэнгэ аймака, в качестве национального заповедника.

Гора Нойон имеет около 27 667 378 тонн руды и 75 942,11 тонн золота. Золотодобывающая компания Centrerra получила лицензию на разведку на горе Нойон в 2008 году.

Однако неправительственная организация "Спаси гору Ноён" подала иск в Улан-Баторский городской суд.

Помимо повышения статуса горы, были аннулированы геологоразведочные и эксплуатационные лицензии на площадках 372А, 431А, 5082А и 10810А, что не входит в территорию данной горы, передает монгольской новостной сайт News.mn.

Centerra сделала заявление, что их лицензированные участки находятся в более 10 км от данной территории горы Ноён-Уула, где якобы находятся ценные археологические артефакты гуннского периода.

А правительство Монголии преднамеренно распространяет ложную информацию когда решение суда не было окончательно оформлено. Если ситуация будет так продолжаться, то компания подаст иск в соответствии с Международным договором о поощрении и взаимной защите инвестиций, к которой Монголия присоединилась, говорится в заявлении Centerra Gold.