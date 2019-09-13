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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский бизнесмен Гафур Рахимов просит исключить его из санкционного списка США
гафур рахимов
гафур рахимов

CA-NEWS (UZ) -  Узбекский бизнесмен, глава Международной федерации бокса Гафур Рахимов требует признать незаконным его включение в список санкций США, сообщили местные СМИ.

Рахимов подал иск в суд против Офиса по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Бизнесмена внесли в список в 2012 году из-за подозрений в причастности к деятельности "Братского круга" или "братков" - предполагаемой преступной организации выходцев из бывшего СССР.

Однако уже в 2017-м Минфин сменил формулировку и обвинил Рахимова в поддержке преступной сети криминальных авторитетов. При этом его вся собственность, которую США удастся найти в своей юрисдикции, заблокирована.

"Почти восьмилетнее пребывание в списке OFAC причинило и продолжает причинять Рахимову непоправимый финансовый и репутационный ущерб", - говорится в исковом заявлении.

Исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов на конгрессе Международной ассоциации любительского бокса в Москве. Гафур Рахимов избран президентом Международной ассоциации любительского бокса.

С 2018 года он пытается получить в OFAC документы, которые обосновали бы решение относительно санкций, но так и не добился успеха.

В иске отмечают, что Рахимов уже предоставил важную информацию и юридические доводы в пользу того, что его внесение в список санкций должно быть пересмотрено, но по-прежнему не получил исчерпывающего уведомления.

Адвокаты Рахимова заявляют, что подобные действия Минфина нарушают права истца и законы США.

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