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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане питбуль до смерти загрыз 54-летнюю женщину

CA-NEWS (KZ) -  В казахстанском Таразе питбультерьер (питбуль) насмерть загрыз 54-летнюю женщину, зашедшую в гости к родственникам. Пострадавшая потеряла около двух литров крови и скончалась в больнице, передает телеканал КТК.

По словам соседей, собака всегда внушала страх. Она уже несколько раз нападала на людей.

Трагедия разыгралась средь бела дня в одном из домов спального района города. На крики женщины прибежали соседей и через забор они увидели, как огромный питбуль набросился на 54-летнюю женщину и буквально рвал ее на части.

Но усмирить безумную собаку соседям не удалось. Она снова и снова возвращалась к жертве. Скорая помощь около получаса ждала, чтобы помочь еще живой пострадавшей. Взбешенное животное пристрелили полицейские. А женщину тут же отвезли в больницу.

С множественными рваными ранами и в шоковом состоянии, пострадавшую доставили к хирургам. Ее тут же направили в операционную. Но спасти женщину не удалось, она потеряла около двух литров крови. Врачи констатировали остановку сердца.

Оказалось, погибшая была в гостях у родственников. Хозяйка пыталась оттащить животное от жертвы, но у нее попросту ничего не вышло. Обезумевшему питбулю было всего три года. И говорят, он уже не в первый раз бросался на людей.

В полиции начали следствие. Но по какой статье, пока не уточняется. Будут ли наказывать хозяев собаки-убийцы, тоже неизвестно.

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