Французская компания построит в Узбекистане фотоэлектростанцию

CA-NEWS (UZ) - Французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Республике Узбекистан.

13 сентября между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и TOTAL Eren будет подписано соглашение о покупке электроэнергии.

Проект будет реализован в Самаркандской области республики, сообщили местные СМИ.

TOTAL Eren будет осуществлять проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции на весь период реализации проекта (25 лет).

Начало строительных работ ожидается в первом квартале 2020 года с вводом в эксплуатацию первой фотоэлектрической станции в Республике Узбекистан к первому кварталу 2021 года.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Узбекистана и компанией «TOTAL Eren» о строительстве фотоэлектрических станций было подписано в ходе официального визита Шавката Мирзиёева во Францию в октябре 2018 года.