Французская компания построит в Узбекистане фотоэлектростанцию

- Узбекистан, общество
- 11:26, 13 сентября 2019
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- Обновлено: 11:48, 13 сентября 2019
CA-NEWS (UZ) - Французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Республике Узбекистан.
13 сентября между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и TOTAL Eren будет подписано соглашение о покупке электроэнергии.
Проект будет реализован в Самаркандской области республики, сообщили местные СМИ.
TOTAL Eren будет осуществлять проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции на весь период реализации проекта (25 лет).
Начало строительных работ ожидается в первом квартале 2020 года с вводом в эксплуатацию первой фотоэлектрической станции в Республике Узбекистан к первому кварталу 2021 года.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Узбекистана и компанией «TOTAL Eren» о строительстве фотоэлектрических станций было подписано в ходе официального визита Шавката Мирзиёева во Францию в октябре 2018 года.