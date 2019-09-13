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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Принцесса Саудовской Аравии получила условный срок за насилие над сантехником во Франции

CA-NEWS (CA) -  Принцессу Саудовской Аравии Хассу бинт Салман аль Сауд приговорили к 10 месяцам условного тюремного срока и штрафу в 10 тысяч евро во Франции, передает Reuters.

Принцессу признали виновной в соучастии в деле об избиении и насильственному лишению свободы французского гражданина. Охранник принцессы также осужден на 8 месяцев условно и получил штраф в размере 5 тысяч евро.

Обоих обвиняют в том, что они издевались над египтянином Ашрафом Идом, который в 2016 году делал в доме дочери короля ремонт.

Сам ремонтник говорит, что охранник принцессы избил его, связал и заставил его поцеловать ей ноги, после того как Хасса застигла его фотографирующим ее ванную. По словам рабочего, он делал снимки, чтобы зафиксировать расположение предметов там до начала работ. Тем не менее хозяйка элитной парижской квартиры ему не поверила, назвала «собакой» и отметила, что он заслуживает смерти, потому что она якобы попала на фотографии и он планировал эти изображения выгодно сбыть.

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