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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Google заплатит Франции около 1 млрд евро по делу об уклонении от уплаты налогов
Google
Google

CA-NEWS (CA) -  Компания Google договорилась об урегулировании четырехлетнего расследования по делу об уклонении от уплаты налогов во Франции.

По условиям договоренности с прокуратурой Франции Google заплатит штраф в размере €500 млн и еще €465 млн в виде дополнительных налогов. Таким образом, общая сумма урегулирования достигает почти €1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление одного из адвокатов компании и самой Google.

"Мы уладили все налоговые и связанные с ними разбирательства, которые велись во Франции на протяжении многих лет", – отметили в компании.

Французская прокуратура подозревала Google в неуплате налогов с 2015 года, утверждая, что компания не в полном объеме декларирует прибыль от деятельности во Франции.

По условиям соглашения, Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

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