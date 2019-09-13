Google заплатит Франции около 1 млрд евро по делу об уклонении от уплаты налогов

- Азия и мир, экономика
- 11:37, 13 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Компания Google договорилась об урегулировании четырехлетнего расследования по делу об уклонении от уплаты налогов во Франции.
По условиям договоренности с прокуратурой Франции Google заплатит штраф в размере €500 млн и еще €465 млн в виде дополнительных налогов. Таким образом, общая сумма урегулирования достигает почти €1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление одного из адвокатов компании и самой Google.
"Мы уладили все налоговые и связанные с ними разбирательства, которые велись во Франции на протяжении многих лет", – отметили в компании.
Французская прокуратура подозревала Google в неуплате налогов с 2015 года, утверждая, что компания не в полном объеме декларирует прибыль от деятельности во Франции.
По условиям соглашения, Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.