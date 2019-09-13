В Сенате Казахстана обсудили права и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

CA-NEWS (KZ) - В Сенате Казахстана прошло первое заседание рабочей группы по выработке предложений по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Рабочая группа была создана по поручению председателя Сената Дариги Назарбаевой, сообщат 13 сентября пресс-служба Сената.

В состав вошли депутаты Сената, представители министерств, местных исполнительных органов и неправительственных организаций. Руководит рабочей группой сенатор от Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

По словам участников, на сегодняшний день существует тенденция снижения заработной платы работодателями или понижения в должности сотрудника после получения инвалидности. Поэтому есть необходимость ужесточить нормы закона по отношению к работодателям.

Также обсуждались вопросы по статусу социальных работников, которые непосредственно помогают лицам с ограниченными возможностями. Было сказано, что соцработники воспринимаются как бытовые помощники с маленькой заработной платой и без образования. Представители неправительственных организаций предложили законодательно определить статус таким работникам, дать возможность повысить квалификацию, пересмотреть заработную плату.

«У нас есть хорошие законы по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Но их исполнение оставляет желать лучшего. Особенно мы видим, что ответственные органы этими законами часто пренебрегают. Мы будем собирать все предложения и инициативы, подготовим документ в соответствующие органы», - сказал сенатор Нариман Турегалиев.

Нариман Турегалиев подчеркнул, что рабочая группа будет работать до 30 ноября текущего года.