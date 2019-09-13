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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане пассажиры поездов жалуются на плохие вагоны и взятки со стороны проводников

CA-NEWS (TM) -  Пассажиры, передвигающиеся поездами №606 Ашхабад-Туркменбаши и №605 Туркменбаши-Ашхабад недовольны состоянием вагонов и качеством обслуживания. Руководство железнодорожной отрасли Туркменистана неспособно навести порядок при перевозке пассажиров и при реализации билетов.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», в вагонах, в том числе купейных, не работают титаны для кипячения воды, в большинстве туалетов нет освещения. На вопросы проводники отвечают, что в таком состоянии приняли вагоны у предыдущей смены.

Проводники предлагают вскипятить чай в своих электрочайниках, однако одного-двух чайников для обслуживания целого вагона недостаточно.

На поезд №605 в городах Туркменбаши и Балканабад садится довольно много пассажиров без билетов. С них проводники берут по 60 манатов при официальной стоимости билета в купе 44 маната из Туркменбаши и 47,65 манатов из Балканабада. Место в плацкартном вагоне из Туркменбаши стоит 28,45 манатов (По официальном курсу ЦБ Туркменистана 3.5 маната -$1).

Есть и пассажиры с билетами, но купленными для них их родственниками. Проводники сверяют данные (ФИО и номер паспорта), с указанными в билете. При несовпадении требуют с пассажиров доплату в 30 манатов.

По 30 манатов приходится доплачивать и тем, кто купил билеты в кассе вокзала в Балканабаде непосредственно перед поездкой.

– Мы покупали билеты в кассе, заплатив по 50 манатов вместо 44. Выяснилось, что кассиры заранее выписывает билеты на чужие имена, а потом продают их непосредственно перед отправкой поезда, когда у пассажиров нет времени проверить данные. Поэтому нам пришлось доплачивать проводнику по 30 манатов за каждого члена семьи, – рассказал мужчина, который вместе с семьей возвращался из отпуска.

В начале августа ХТ сообщала о сложностях с приобретением билетов на поезда, которые возникли после введения новых правил их продажи. По данным 1 сентября, очереди перед железнодорожными кассами уменьшились. В Ашхабаде можно купить билеты на поезда за день отъезда. В Балканабаде, где много торговцев из Ашхабада и Мары, очереди сохраняются.

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