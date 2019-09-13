Посол Таджикистана встретился с генпрокурором Ирана
- Таджикистан, политика
- 13:04, 13 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 4 сентября в Тегеране состоялась встреча посла Таджикистана Низомиддина Зохиди с генеральным прокурором Ирана Мухаммад Джаъфаром Мунтазири, сообщает пресс-служба МИД РТ.
Стороны обсудили нынешное состояние и перспективы двусторонних отношений в области обеспечения прав граждан, борьбы с преступностью и развития сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, в особенности между Генеральными прокуратурами Таджикистана и Ирана.