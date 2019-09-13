Узбекистан намерен войти в состав Международной федерации хоккея

CA-NEWS (UZ) - Федерация хоккея России (ФХР) поддержит кандидатуру Узбекистана в ходе голосования по новым членам Международной федерации хоккея (IIHF) на конгрессе в Риме 25-27 сентября, заявил журналистам 12 сентября исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Курбатов в Ташкенте 11 сентября побывал на дебютном матче местного клуба "Хумо" в Высшей хоккейной лиге. Ташкентский клуб обыграл российскую "Рязань" 5:0, сообщает РИА Новости.

"Мы, как члены Международной федерации хоккея будем голосовать "за" (прием федерации Узбекистана). И также постараемся обеспечить поддержку среди других членов федерации", - сказал Курбатов.

Он напомнил, что 25-27 сентября в Риме состоится очередной конгресс IIHF, где запланировано голосование по приему новых членов организации, в том числе, Федерации хоккея Узбекистана.

"Сомнений нет, что Узбекистан будет принят в полноправные члены международной федерации – это открывает новую страницу в развитии хоккея", - отметил исполнительный директор ФХР.

В апреле Федерации хоккея России и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение определяет принципы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях - проведение товарищеских матчей по хоккею, соревнований между детско-юношескими командами двух стран и иных мероприятий. Документ также предусматривает содействие в реализации программ подготовки судей и тренеров, организации и проведении научно-методических конференций и семинаров.

Федерация хоккея Узбекистана была создана в начале октября 2013 года. В феврале 2019 года после пятилетнего перерыва возобновился чемпионат страны, в котором участвовали четыре команды.