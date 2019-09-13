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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сербский специалист Деян Дедович возглавил сборную Таджикистана по футзалу
Деян Дедович (справа)
Деян Дедович (справа)

CA-NEWS (TJ) -  Новым главным тренером национальной сборной Таджикистана по футзалу назначен сербский специалист Деян Дедович.

12 сентября в офисе Федерации футбола Таджикистана состоялось представление нового главного тренера национальной сборной страны по футзалу. Им стал 46-летний сербский специалист Деян Дедович. Он будет совмещать пост главного тренера худжандского футзального клуба «Сипар» и национальной команды страны.

«Возглавить сборную Таджикистана для меня – большой вызов, – начал свою речь Деян Дедович. – Помогать мне в тренерском штабе сборной Таджикистана будут предыдущий главный тренер Хусейн Шодиев и наставник молодежной сборной до 20 лет Эрадж Носехов. Передо мной поставлена задача – вывести сборную Таджикистана в финальную часть чемпионата Азии-2020, которая пройдет в следующем году. В отборочном турнире, который пройдет с 23 по 25 октября в Иране, мы сыграем в одной группе со сборными Узбекистана, Афганистана и Непала. Это будут три разных матча с соперниками разных стилей. Для выхода на чемпионат Азии нам необходимо одержать две победы.

До отборочного цикла у нас остается ровно один месяц для подготовки. На следующей неделе мы начнем готовиться к товарищеским матчам против сборных ОАЭ и Бахрейна, которые соответственно пройдут 25-26 и 29-30 сентября в Дубае и Манаме. На эти товарищеские игры в национальную сборную будут вызваны 14 игроков.

Я проанализировал последние десять матчей национальной сборной Таджикистана по футзалу и представил свой отчет в Федерацию футбола Таджикистана. Нам нужно изменить менталитет игроков сборной, чтобы у них сформировался дух победителей», – сказал новый главный тренер национальной сборной Таджикистана по футзалу Деян Дедович во время своего представления.

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