В Нур-Султане ликвидировали ОПГ, вымогавшую деньги у бизнесменов, - КНБ

CA-NEWS (KZ) - Департаментом КНБ по г. Нур-Султан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, которая на систематической основе занималась вымогательством денежных средств у представителей бизнес-среды путем угроз причинения вреда жизни и здоровью, сообщает пресс-служба КНБ РК.



10 сентября в Нур-Султане проведена спецоперация, в ходе которой лидер и члены указанной преступной группы были задержаны с поличным после получения от предпринимателя автомашины марки «Toyota», которую они вымогали у него в счет вымышленного долга.

При задержании у фигурантов обнаружены и изъяты боевой пистолет «Макарова» с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

Задержанные водворены в ИВС ДП г.Нур-Султан, проводится досудебное расследование.