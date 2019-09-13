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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане ликвидировали ОПГ, вымогавшую деньги у бизнесменов, - КНБ

CA-NEWS (KZ) -  Департаментом КНБ по г. Нур-Султан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, которая на систематической основе занималась вымогательством денежных средств у представителей бизнес-среды путем угроз причинения вреда жизни и здоровью, сообщает пресс-служба КНБ РК.

10 сентября в Нур-Султане проведена спецоперация, в ходе которой лидер и члены указанной преступной группы были задержаны с поличным после получения от предпринимателя автомашины марки «Toyota», которую они вымогали у него в счет вымышленного долга.

При задержании у фигурантов обнаружены и изъяты боевой пистолет «Макарова» с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

Задержанные водворены в ИВС ДП г.Нур-Султан, проводится досудебное расследование.

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