Узбекистан планирует снизить НДС до 15%

CA-NEWS (UZ) - Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Узбекистане планируют снизить до 15%. Об этом 12 сентября сообщило Министерство юстиции республики.

11 сентября президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании поручил Минфину разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки НДС и соответствующий проект решения президента. Однако о точной ставке налога не сообщалось.

По данным Минфина, ставка НДС должна быть снижена с 20% до 15%.

«По предварительным расчетам, снижение ставки НДС на 5% приведет к сокращению доходов государственного бюджета примерно на 10 триллионов сумов ($1 млрд) в год или на 2% ВВП», - отметили в министерстве.