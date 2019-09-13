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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан планирует снизить НДС до 15%
Предыстория: Президент Узбекистана поручил снизить ставку НДС

CA-NEWS (UZ) -  Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Узбекистане планируют снизить до 15%. Об этом 12 сентября сообщило Министерство юстиции республики.

11 сентября президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании поручил Минфину разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки НДС и соответствующий проект решения президента. Однако о точной ставке налога не сообщалось.

По данным Минфина, ставка НДС должна быть снижена с 20% до 15%.

«По предварительным расчетам, снижение ставки НДС на 5% приведет к сокращению доходов государственного бюджета примерно на 10 триллионов сумов ($1 млрд) в год или на 2% ВВП», - отметили в министерстве.

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