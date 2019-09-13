Компания «Фароз», принадлежащая зятю президента Таджикистана, заявила о добровольной ликвидации

CA-NEWS (TJ) - Компания «Фароз» – одна из самых крупных компаний Таджикистана обратилось с письмом в Налоговый комитет о добровольной ликвидации.

В компании « Фароз» подтвердили эту информацию, отметив, что более подробная информация будет обнародована на следующей неделе, сообщает Avesta.

В письме налоговому комитету, на который ссылается Akhbor.com, за подписью гендиректора « Фароз» Азамата Косимова, отмечается, что «на сегодняшний день Общество потеряло свою конкурентоспособность на рынке страны. Поэтому, общее собрание акционеров Общества пришло к решению продать все имущество Общества и согласно текущему законодательству, обратиться в соответствующие ведомства для ликвидации Общества».

"Фароз” никогда не публиковал имена своих акционеров, но по сообщениям СМИ, компания принадлежит Шамсулло Сохибову – одному из зятей президента Эмомали Рахмона.

Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке и прибрала к рукам все доходные отрасли экономики.

В письме также отмечается, что Общество было организовано в 2008 году как коммерческая организация на территории республики и согласно учредительным документам, поставил свою деятельность в направлении ввоза и оптовой и розничной продажи топлива.

По причине неконкурентоспособности на рынке продажи топлива, ввоза и розничной продажи топливных материалов со стороны прямых поставщиков на рынке Таджикистана, прямой закупки у производителей топлива, минуя посредников, и ввоза топлива в Республику Таджикистан, высокой цены себестоимости закупаемых товаров, на сегодняшний день Общество потеряло свою конкурентоспособность на рынке страны.

В добавок к перечисленным факторам, мировой экономический спад и его негативные последствия для региона также привели к потере финансовой эффективности деятельности Общества.

Поэтому, общее собрание акционеров Общества пришло к решению продать все имущество Общества и согласно текущему законодательству, обратиться в соответствующие ведомства для ликвидации Общества.

Ранее отмечалось, что “Фароз” в последние годы занимал доминирующее положение на рынке топлива, а также контролировал другие доходные бизнесы, в том числе автошколы, техосмотры и производство регистрационных знаков транспортных средств, медицинские лаборатории, сбор и продажу ферулы, единственный лыжный комплекс страны в Сафед-Даре и другое.