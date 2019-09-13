В Узбекистане будут привлекать к ответственности ограниченно вменяемых людей, совершивших преступления

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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания психиатрической помощи».

Законом, подписанным 10 сентября текущего года, внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов.

В частности, поправка к Уголовному кодексу налагает ответственность за вменяемого человека, который во время совершения преступления не может в полной мере осознавать значение своих действий (бездействия) либо руководить ими из-за психического расстройства.

Суд может наложить принудительные медицинские меры медицинского характера на человека с психическим расстройством, наряду с наказанием, не исключая его вменяемости.