В Узбекистане сержанты МВД жалуются на принудительный труд под предлогом ротации

CA-NEWS (UZ) - 90 сотрудников пост-патрульной службы УВД Ферганской области были отправлены работать в 100 км от дома, сообщает centralasian.org.



Сержант Ферганского областного управления внутренних дел, который недоволен этим, рассказал на условиях анонимности, что «только сотрудники нижних чинов, не имеющие высокопоставленных знакомых, под предлогом ротации отправлены в отдаленные районы».

Представившийся заместителем начальника Ферганского областного управления внутренних дел, подполковник Кобилжон Ристаев опроверг эту информацию.

"Есть указ президента № ПК-3413. В нём чётко определена ротация сотрудников УВД. Согласно документу, часть личного состава батальона ППС была отправлена на посты, расположенные далеко от Ферганы. Сотрудники Управления внутренних дел с честью работают на каждом доверенном им посту. Я еще не видел недовольных», - сказал представитель УВД.

Чиновник утверждает, что, введённая в 2017 году ротация для предотвращения коррупции и землячества, дала положительный результат.

"Дело в том, что есть дороги, где проезжает много машин и живут зажиточные люди. Есть также места, где автомобили проезжаю реже. Сотрудники хотят работать в оживленных местах. Они заводят там знакомства, у них появляются друзья, которые взаимодействуют им. Если мы посылаем этого сотрудника в отдалённые места, они выражают недовольство. Вы же понимаете, почему он недоволен",- сказал собеседник.

Сержант ППС сетует на то, что в указе ПП-3413 предусматривается ротация сотрудников УВД высшего звена, и что на практике этот документ неправильно истолкован.

Аналогичная жалоба поступила от сотрудников управления внутренних дел Самаркандской области, которые недовольны тем, что их заставляют работать без выходных по 18 часов в день.

Сотрудник Самаркандского УВД пожаловался, что его дети растут, не видя своего отца. Но кроме того, по его словам, их заставляют работать бесплатно в выходные дни.

"Мы согласны работать по 10 часов для родной страны. Пусть даже нам не платят надбавку, за то, что работаем далеко от дома. Но пусть хотя бы заплатят за работу в воскресенье. Я посчитал, что им придется платить 400 000 сумов ($42) в месяц дополнительно за работу в течение четырех воскресений", - сказал он.

Указ президента №3413, который по словам собеседников стал причиной для мытарств сотрудников внутренних дел низшего звена «О мерах по коренному совершенствованию порядка работы с кадрами органов внутренних дел и организации их службы» был подписан в 2017 году.

Решение было принято "в целях повышения эффективности деятельности сотрудников, занимающих руководящие должности в органах внутренних дел, предупреждения коррупции и злоупотреблений полномочиями, обеспечения здорового климата среди личного состава".