Парламент Таджикистана рассмотрит соглашение по строительству очередного моста через реку Пяндж

CA-NEWS (TJ) - Парламент Таджикистана осенью этого года рассмотрит на предмет ратификации финансовое соглашение по проекту строительства очередного моста, связывающего Таджикистан с Афганистаном.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах экономического блока страны, мост через Пяндж возведут на территории Хатлонской области. Сооружение соединит Фархорский район Таджикистана и провинцию Тахор Афганистана.

Строительством мостового перехода займется Фонд Ага Хана в Таджикистане. Власти республики одобрили проект соглашения между министерством транспорта РТ и Фондом Ага Хана.

Согласно разработанному проекту, длина моста будет достигать 180 метров. Кроме того, в рамках проекта построят 50-километровую дорогу от Восейского района до района Фархор.

Средства на строительство моста выделит Европейская комиссия через Банк развития Германии и Региональную интеграционную программу – Пакистан, Афганистан, Таджикистан.

Отметим, что в настоящий момент между Таджикистаном и Афганистаном действуют семь мостов.