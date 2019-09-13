Парламент Таджикистана рассмотрит соглашение по строительству очередного моста через реку Пяндж

- Таджикистан, политика
- 16:15, 13 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Парламент Таджикистана осенью этого года рассмотрит на предмет ратификации финансовое соглашение по проекту строительства очередного моста, связывающего Таджикистан с Афганистаном.
Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах экономического блока страны, мост через Пяндж возведут на территории Хатлонской области. Сооружение соединит Фархорский район Таджикистана и провинцию Тахор Афганистана.
Строительством мостового перехода займется Фонд Ага Хана в Таджикистане. Власти республики одобрили проект соглашения между министерством транспорта РТ и Фондом Ага Хана.
Согласно разработанному проекту, длина моста будет достигать 180 метров. Кроме того, в рамках проекта построят 50-километровую дорогу от Восейского района до района Фархор.
Средства на строительство моста выделит Европейская комиссия через Банк развития Германии и Региональную интеграционную программу – Пакистан, Афганистан, Таджикистан.
Отметим, что в настоящий момент между Таджикистаном и Афганистаном действуют семь мостов.