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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Директор компании в Атырауской области незаконно продал нефтепродукты почти на 3 млрд тенге

CA-NEWS (KZ) -  Атырауской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность директора ТОО «ЮконСтройИнвест», более 1 года занимавшегося реализацией дизтоплива и мазута.

В ходе изучения прокуратурой сведений о транспортируемых нефтепродуктах установлено, что в период с 2017 по 2018 годы руководитель данного товарищества сбывал горюче-смазочные материалы без документов, подтверждающих законность их происхождения, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.

В основном они реализовывались на территории городов Караганды и Актобе, куда они доставлялись автомобильным транспортом.

Доход от незаконной деятельности составил более 2,9 млрд. тенге.

В рамках расследования дела, прокуратурой дан ряд указаний о производстве конкретных мероприятий, что в совокупности с другими следственными действиями позволило разоблачить его преступную деятельность.

Приговором Жылыойского районного суда от 17 июля 2019 года виновный осужден к 5 годам лишения свободы.

Постановлением апелляционной коллегии Атырауского областного суда от 10 сентября 2019 года приговор оставлен без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

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