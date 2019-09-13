В Казани презентовали возможности паломнического туризма в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В Духовном управлении мусульман Татарстана состоялась презентация потенциала индустрии паломнического туризма Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В мероприятии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, врио председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов, а также имамы, аксакалы, руководители паломнических групп.

"Уверен, что жителям Татарстана было бы интересно и познавательно посетить Узбекистан в целях паломнического тура», – отметил генконсул Фариддин Насриев.

Врио председатель Государственного комитета Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов рассказал об основных объектах культурного наследия, которые являются главными центрами зиярат-туризма. Среди них – Ташкент, в котором расположен комплекс «Хазрати Имам» и музей Куръана, где хранится уникальный священный Куръан Усмана, написанный более тринадцати веков назад. Также паломникам будут интересны мемориальный комплекс имама аль-Бухари близь Самарканда, комплекс из 7 святых пиров в Бухаре, а также святыни города-музея под открытым небом – Хивы.

К тому же мусульманские туристы могут обогатить свои путешествия уникальными впечатлениями и программами культурного просвещения. К ним относятся примеры суфийских танцев, вконкурсы муэдзинов, организация отдыха в мусульманских курортах, горный халяльный туризм и т.д. На презентации также были озвучены планы по развитию зиярат-туризма в Узбекистане.

Так, в ближайшее время планируется увеличить количество отелей и учреждений общественного питания, отвечающих требованиям путешественников-мусульман, создать дополнительные условия для чтения намаза и совершения омовения в пунктах общественного питания, автобусных станциях, туристических и торговых центрах.