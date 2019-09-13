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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый посол Франции в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  13 сентября Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Франции в Узбекистане Изабель Сервоз-Галлуччи, сообщила пресс-служба МИДа.

В состоявшейся беседе особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Шавката Мирзиёева с Эмманюэлем Макроном в рамках официального визита в 2018 году во Францию, открывшего качественно новую страницу в узбекско-французском многоплановом диалоге.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в таких сферах, как политика, экономика, туризм, культура и образование.

На встрече были обсуждены перспективы увеличения объемов взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов.

В контексте обмена мнениями по международной и проблематике стороны отдельное внимание уделили вопросам региональной безопасности.

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