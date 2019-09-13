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  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан изучает опыт Франции по строительству и эксплуатации АЭС

CA-NEWS (UZ) -  Для изучения опыта по строительству и эксплуатации АЭС, а также проведения переговоров и налаживанию сотрудничества между странами в области мирного использования атомной энергии делегация Узбекистана посетила Францию, сообщили в Министерстве энергетики.

В рамках визита делегация ознакомилась с производственной площадкой компании Orano Tricastin, в частности, с каждым этапом работ и производственным циклом обогащения урана. Посетила и компанию Framatome Romans в городе Валанс, которая специализируется на производстве тепловыделяющих сборок, предназначенных для ядерно-энергетических реакторов.

Визит во Францию продолжается. Запланированы встречи с представителями госорганов страны, а также посещение эксплуатирующейся и строящейся АЭС.

В состав делегации вошли представители Министерства энергетики, Госкомпромбеза, Агентства «Узатом» и Дирекции по строительству АЭС.

Справка:

Площадка Трикастин является промышленной площадкой, включающей в себя объекты ядерного топливного цикла и атомную электростанцию. Она расположен в нижней долине Роны, в самом сердце исторического региона Трикастин. Занимает площадь в 600 гектаров. Промышленная платформа Orano Tricastin, расположенная на данной площадке, включает все виды и этапы деятельности (конверсия, дефторирование и денитрация) и обогащение урана. Компания выполняет комплекс работ от разведки месторождений урана до его переработки.

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