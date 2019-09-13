АБР выделит Узбекистану $197 млн на создание агрокомплексов

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития выделит Узбекистану кредит на 25 лет под 2% годовых, включая 5-летний льготный период для создание агрокомплексов, сообщило издание "Норма".

Проект предполагает строительство агрологистических комплексов по обработке, сортировке, упаковке, хранению и поставке потребителям свежей и переработанной плодоовощной продукции в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.

Заказчик – Министерство сельского хозяйства, ответственный исполнительный орган – Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения. Управлять агрокомплексами будет специализированная организация. Проектно-сметную документацию подготовит французская компания «Ранжис-Самарис». Консалтинговую и подрядную организацию для строительства агрокомплексов «под ключ» определят по результатам международных конкурсных торгов.

Общая стоимость проекта – в эквиваленте $244,75 млн, из них $197 млн – это заем Азиатского банка развития, с которым государство подписало заемное соглашение 4 мая 2019 года. Вклад Узбекистана составляет $47,75 млн в виде налоговых и таможенных льгот (в экв. $39,15 млн) и оплаты финансовых издержек в инвестиционный период (в экв. $8,6 млн).

Товары, работы, услуги и транспорт, приобретаемые за счет займа АБР, освобождаются от таможенных платежей.