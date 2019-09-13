РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Узбекистана в Афганистан пытались вывезти древние артефакты

CA-NEWS (UZ) -  На днях, сотрудниками приграничного таможенного поста “Айритом” УГТК, расположенного на узбекско-афганской границе в Сурхандарьинской области, пресечен факт незаконного провоза уникальных исторических и культурных ценностей, сообщила пресс-служба ГТК Узбекистана.

При прохождении таможенного контроля у иностранного гражданина А.Ш. при осмотре багажа, среди личных вещей были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 244 единицы древних монет и 2 исторические статуэтки.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что обнаруженные монеты и статуэтки относятся к III-II векам до нашей эры и общая их стоимость составляет 52 миллиона сум.

Изъятые в качестве вещественного доказательства культурные ценности в настоящее время переданы на хранение в Термезский археологический музей.

По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Это не дело, что судимся с дружественным Туркменистаном, - президент Беларуси
  • В Хатлоне ребенок провалился в яму, выкопанную сотрудниками ЖКХ
  • Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Китая и Гонконга
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×