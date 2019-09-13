Из Узбекистана в Афганистан пытались вывезти древние артефакты

CA-NEWS (UZ) - На днях, сотрудниками приграничного таможенного поста “Айритом” УГТК, расположенного на узбекско-афганской границе в Сурхандарьинской области, пресечен факт незаконного провоза уникальных исторических и культурных ценностей, сообщила пресс-служба ГТК Узбекистана.

При прохождении таможенного контроля у иностранного гражданина А.Ш. при осмотре багажа, среди личных вещей были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 244 единицы древних монет и 2 исторические статуэтки.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что обнаруженные монеты и статуэтки относятся к III-II векам до нашей эры и общая их стоимость составляет 52 миллиона сум.

Изъятые в качестве вещественного доказательства культурные ценности в настоящее время переданы на хранение в Термезский археологический музей.

По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.