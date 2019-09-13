Какую часть тела приятнее всего чесать и где самые грязные деньги мира? В США состоялось вручение Шнобелевских премий

CA-NEWS (CA) - 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как Антинобелевская премия) прошла в США 12 cентября. Награду получили 10 команд.

Данная премия вручается журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research) за научные исследования, которые сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься.

Призы вручают настоящие нобелевские лауреаты — их в этом году на церемонии было четверо.

Ведущий церемонии Марк Абрахамс награждал победителей “статуэткой” из кофейного стаканчика, упаковки жвачки, сигареты, зубной щетки и нескольких других предметов, пишет Huffpost.

Также лауреаты получали диплом и 10 триллионов зимбабвийских долларов. Они выдавались одной бумажкой (на момент выпуска банкноты ее рыночная стоимость составляла примерно 40 центов США).

Церемонию сопровождают пародийные представления и лекции, где экспертам предоставляют возможность объяснить свою работу сначала за 24 секунды, а затем — уложившись лишь в семь слов.

Лауреатам, которые осмелятся явиться для вручения премии, дают на речь со сцены одну минуту, по истечении которой восьмилетняя девочка просит их прекратить и заявляет, что ей скучно.

Шнобелевскую премию мира в этом году получила команда ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США. Они попытались измерить уровень удовольствия человека от чесания. Первое место заняли лодыжки, следом идут спина и предплечье.

Также премии получили:

в области экономики: Голландские и турецкие ученые получили награду за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире. Бактерии, способные сопротивляться медикаментам, дольше всего задерживались на банкнотах центрального банка Румынии, тогда как американские и канадские доллары, а также индийские рупии были не такими грязными. Валюта Румынии оказалась на первом месте в рейтинге самых грязных денег из-за полимеров, которые используются в банкнотах для их долговечности, а также борьбы с подделками.

в области техники: Иранский ученый Иман Фарахбакш придумал устройство способное менять детям подгузники.

в области химии: Японские ученые выяснили какое количество слюны производит в сутки пятилетний ребенок — поллитра. Ученый ставил эксперимент на своих детях: взвешивал бананы, давал их тщательно разжевать трем своим сыновьям - и взвешивал пережеванную массу заново.

в области психологии: Немец Фритц Страк выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку и делает человека счастливее — а потом обнаружил, что это не так.

в области медицины: Сильвано Галлус привел данные в поддержку теории, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она приготовлена и съедена в Италии.

в области медицинского образования: Американки Карен Прайор и Тереза Маккеон получили награды за изучение принципа выработки условного рефлекса. Они выяснили, что устройства для дрессировки собак — кликеры — также повышают навыки начинающих хирургов.

в области анатомии: Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа удостоились премии за работу 12-летней давности о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов. Оказалось, что левое яичко теплей, но только в том случае, если почтальон в одежде.

в области физики премию получило исследование о том, почему у вомбатов фекалии в виде кубиков.

Среди многочисленных авторов этой международной работы оказалась пара ученых из Тайваня, которые стали лауреатами Шнобелевской премии второй раз - впервые за почти 30-летнюю историю награды.

Своего первого "Шнобеля" Патрисия Ян и Дэвид Ху получили в 2015 году за исследование, доказавшее, что продолжительность мочеиспускания у всех млекопитающих примерно одинакова и составляет примерно 21 секунду.

в области биологии: Ученые из шести стран — Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.