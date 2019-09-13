РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Индии две жены избили мужа за желание обзавестись третьей (видео)

CA-NEWS (CA) -  В Индии мужчину избили жены из-за его намерения привести в дом третью супругу, передает Daily Mail.

Случай произошел в штате Тамил-Наду. Мужчина, известный как Динеш, впервые женился в 2016 году. Спустя три года он решил тайно вступить в брак с другой женщиной. Когда первые 2 жены узнали друг о друге, а также о планах 26-летнего супруга обзавестись третьей женой, они вместе со своими родственниками пришли к мужчине на работу выяснять отношения.

В Индии официально запрещен полигамный брак и Динешу грозит тюремный срок.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана предложил Саудовской Аравии совместные нефтегазовые проекты
  • Сын «Панджерского льва» выходит на политическую арену в Афганистане
  • В Душанбе обсудили развитие двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и Германией
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×