В Индии две жены избили мужа за желание обзавестись третьей (видео)
- Азия и мир, общество
- 18:28, 13 сентября 2019
- Просмотров: 11102
- Обновлено: 18:39, 13 сентября 2019
CA-NEWS (CA) - В Индии мужчину избили жены из-за его намерения привести в дом третью супругу, передает Daily Mail.
Случай произошел в штате Тамил-Наду. Мужчина, известный как Динеш, впервые женился в 2016 году. Спустя три года он решил тайно вступить в брак с другой женщиной. Когда первые 2 жены узнали друг о друге, а также о планах 26-летнего супруга обзавестись третьей женой, они вместе со своими родственниками пришли к мужчине на работу выяснять отношения.
В Индии официально запрещен полигамный брак и Динешу грозит тюремный срок.