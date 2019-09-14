Зять Мирзиёева предоставил российскому автоблогеру для тест-драйва три автомобиля премиум-класса

CA-NEWS (UZ) - Младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров помог известному российскому автоблогеру Эрику Давидычу с проведением съемок тест-драйва, сообщили местные СМИ.

Отабек Умаров предоставил ему три автомобиля — Mercedes AMG GT 4, BRABUS Maybach 900 и Bentley. Об этом Эрик Давидыч сообщил на своем Instagram.

«Нам повезло! Мы нашли человека, который помог нам найти не просто одну тачку, а прям на выбор, хотя многие говорили, мол, Давидыч, ты в Узбекистане не найдёшь ничего», - написал блогер в своем аккаунте.

Эрик Давидыч (Китуашвили) – известный российский автомобильный блогер. Снимает видео-тест-драйвы разных дорогих автомобилей, которые набирают миллионы просмотров в YouTube. Стал известным благодаря быстрой езде на золотой BMW M5 — единственной в то время в Москве и РФ.



