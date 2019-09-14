Запущен железнодорожный маршрут Афганистан – Узбекистан – Казахстан – Китай

CA-NEWS (UZ) - 11 сентября в Кабуле во дворце «Арг» состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска первого контейнерного поезда из Афганистана в Китай через территории Узбекистана и Казахстана, в котором приняли участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, члены правительства, депутаты обеих палат Парламента, представители общественно-политических и деловых кругов ИРА, а также дипломатического корпуса.

По информации посольства Узбекистана, министр транспорта ИРА Яма Ярий поделился планами по развитию транспортных коридоров в стране и экспорта афганской продукции в КНР. Он приветствовал успешный запуск первого контейнерного поезда в составе 41 вагона из порта Хайратон в Китай. Министр подчеркнул, что запуск железнодорожного транспорта будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта ИРА в разы и при этом сократит расходы на транспортировку грузов и сроки поставок.

В своем выступлении президент Мухаммад Ашраф Гани обратил внимание участников на то, что Афганистан в силу уникального географического положения является связывающим звеном между регионами Центральной и Южной Азии. «Сегодня является историческим днем для Афганистана, который становится на путь развития экспортоориентированной экономики», – сказал глава ИРА.

Мухаммад Ашраф Гани высоко оценил заслуги Узбекистана в развитии транзита грузоперевозок, транспортно-коммуникационных маршрутов в регионе и отдельно поблагодарил руководство республики за содействие в транзите грузов ИРА в КНР: «Хочу выразить свою искреннюю благодарность своему большому другу Президенту Шавкату Мирзиёеву за оказываемую поддержку народу и правительству Афганистана на пути восстановления и развития страны».

12 сентября 2019 года в здании Кабульского политехнического университета была продолжена работа конференции на тему «Роль Афганистана в качестве регионального транзитного хаба», в ходе которой приняли участие представители общественно-политических и деловых кругов Афганистана, а также дипломатического корпуса.