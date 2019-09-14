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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эдвард Сноуден тайно женился в России

CA-NEWS (CA) -  Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, рассказал, что тайно женился в Москве. Об этом сообщает The Guardian.

Избранницей Сноудена стала его подруга Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад, передает Lenta.ru.

По словам Сноудена, он избавился от страха, что его преследуют американские агенты и начал вести нормальную повседневную жизнь. Сейчас он свободно гуляет по городу, посещает выставки и проводит вечера с друзьями в общественных заведениях. «Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире. Люди здесь дружелюбные», — добавил он.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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